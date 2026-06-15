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Общество

«Радиостанция Судного дня» передала третье за день сообщение

«Радио Судного дня» вышло в эфир со словом «сломолунь»
Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», вышла в эфир с третьим сообщением за день. Об этом проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 логи»..

«НЖТИ 95712 СЛОМОЛУНЬ 5357 7119», — передается в сообщении.

15 июня военная радиостанция передала в эфир два новых слова. Первым было слово «карандаш», а чуть позже, в 14:44, прозвучало слово «плица». Пользователи в комментариях отметили, что на военном сленге «карандашом» часто называют ракету. Такой сигнал уже звучал в эфире радиостанции 3 августа 2023 года. «Плица» в эфире появилась впервые.

До этого в британском таблоиде Daily Express обратили внимание, что активность УВБ-76 чаще всего фиксируется в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка». По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала странный шифр на фоне атак ВСУ на регионы России.

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