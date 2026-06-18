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Общество

ФАС опровергла информацию об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля

ФАС назвала фейком данные об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля. Об этом пишет ТАСС.

«Сообщения об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствуют действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ», — говорится в сообщении.

В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе.

«В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов», — предупредили в ведомстве.

Поводом для заявления послужили распространившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что повышение якобы произойдет уже в середине лета.

В мае председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против возможного увеличения платежей на треть (33,5%). Его позицию поддержали парламентарии, включая руководителей профильных комитетов.

Ранее в ФАС сообщили, что в 65 регионах России коммунальщики необоснованно завышали тарифы.

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