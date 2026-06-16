В ФАС сообщили, что в 65 регионах России коммунальщики необоснованно завышали тарифы

ФАС: в 65 регионах выявлены нарушения при начислении тарифов на воду и тепло

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России совместно с Генеральной прокуратурой выявили в 65 регионах страны нарушения при начислении тарифов на тепло- и водоснабжение. Об этом сообщается на сайте ФАС.

В ведомстве пояснили, что с начала нынешнего года проверки тарифов были проведены в 84 субъектах РФ. В 65 из них выявлено 801 тарифное решение, принятое с нарушениями при передаче государственного имущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов. В результате получившие государственное имущество компании не осуществляли инвестиции в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и к снижению качества поставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг.

В ходе проверки также были выявлены включенные в тарифы 4 млрд рублей экономически необоснованных средств. Их предписано до 1 октября перенаправить на инвестиционные программы по модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В ФАС сообщили, что по итогам проведенных проверок во втором полугодии 2025 года в сфере электроэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства в 2026 году ведомство вынесло 62 предписания об исключении из тарифов необоснованных средств на сумму 6,59 млрд рублей.

14 мая сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против идеи повышения тарифов на коммунальные услуги на 33,5%.

Ранее в Госдуме назвали революционным переход на новый формат оплаты коммуналки.