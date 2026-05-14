Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Депутаты выступили против увеличения тарифов ЖКХ более чем на 30%

Володин не согласен с предложением Минэка увеличить тарифы ЖКХ на 33,5%
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против идеи повышения тарифов на коммунальные услуги на 33,5%. Спикера поддержали депутаты, в том числе главы профильных комитетов, сообщает «Интерфакс».

Выступая на заседании Госдумы в четверг, он отметил, что министерство экономического развития озвучило прогнозы социально-экономического развития в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года. Уже огромное количество обращений со стороны россиян, потому что в этом прогнозе предлагается увеличить тарифы на 33,5%.

Председатель Госдумы подчеркнул, что такие предложения должно сначала обсуждаться с профильным комитетом, так как Минэк прогнозирует снижение инфляции до 5%, а с другой стороны, предлагает увеличение тарифов на ЖКХ в два раза.

«Мы не можем с этим с вами согласиться... ну пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы социально-экономического развития... Если так, будем считать это общей позицией депутатов Государственной Думы», — заключил Володин.

В 2026 году тарифы ЖКХ в России индексируются в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — в среднем на 8,7-15%.

Ранее в России признали незаконным повышение тарифов за воду «задним числом».

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!