Депутаты выступили против увеличения тарифов ЖКХ более чем на 30%

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против идеи повышения тарифов на коммунальные услуги на 33,5%. Спикера поддержали депутаты, в том числе главы профильных комитетов, сообщает «Интерфакс».

Выступая на заседании Госдумы в четверг, он отметил, что министерство экономического развития озвучило прогнозы социально-экономического развития в части роста тарифов на коммунальные услуги до 2029 года. Уже огромное количество обращений со стороны россиян, потому что в этом прогнозе предлагается увеличить тарифы на 33,5%.

Председатель Госдумы подчеркнул, что такие предложения должно сначала обсуждаться с профильным комитетом, так как Минэк прогнозирует снижение инфляции до 5%, а с другой стороны, предлагает увеличение тарифов на ЖКХ в два раза.

«Мы не можем с этим с вами согласиться... ну пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы социально-экономического развития... Если так, будем считать это общей позицией депутатов Государственной Думы», — заключил Володин.

В 2026 году тарифы ЖКХ в России индексируются в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — в среднем на 8,7-15%.

Ранее в России признали незаконным повышение тарифов за воду «задним числом».