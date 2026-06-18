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Общество

Пермяки изнасиловали беспомощную девушку в Москве

В Москве мужчин обвинили в групповом изнасиловании девушки
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

Мужчин из Пермского края задержали за нападение на жительницу Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.

Инцидент произошел в апартаментах на Нижегородской улице. По версии следствия, два пермяка приставали к девушке и изнасиловали ее. При этом она была в беспомощном состоянии и не могла дать отпор.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«C фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.

Следователи будут просить суд о заключении под стражу. По делу следователи назначили экспертизы, в том числе и психолого-психиатрическую. На данный момент продолжается расследование.

До этого в Тамбове мужчину задержали за изнасилование женщины. Гостью обнаружили у него дома без признаков жизни. Выяснилось, что хозяин надругался над ней и ударил молотком. Чтобы скрыть улики, россиянин выкопал на участке яму, но не сбросил туда женщину, так как побоялся, что его заметят.

Ранее группа мужчин ворвалась к школьнице в спальню посреди ночи и изнасиловала.

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