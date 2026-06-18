Пермяки изнасиловали беспомощную девушку в Москве

Мужчин из Пермского края задержали за нападение на жительницу Москвы. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.
Инцидент произошел в апартаментах на Нижегородской улице. По версии следствия, два пермяка приставали к девушке и изнасиловали ее. При этом она была в беспомощном состоянии и не могла дать отпор.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
«C фигурантами проведены следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщается в публикации.
Следователи будут просить суд о заключении под стражу. По делу следователи назначили экспертизы, в том числе и психолого-психиатрическую. На данный момент продолжается расследование.
До этого в Тамбове мужчину задержали за изнасилование женщины. Гостью обнаружили у него дома без признаков жизни. Выяснилось, что хозяин надругался над ней и ударил молотком. Чтобы скрыть улики, россиянин выкопал на участке яму, но не сбросил туда женщину, так как побоялся, что его заметят.
Ранее группа мужчин ворвалась к школьнице в спальню посреди ночи и изнасиловала.