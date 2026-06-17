Группа мужчин ворвалась к школьнице в спальню посреди ночи и изнасиловала

В Малайзии четверых мужчин отправили под стражу в рамках дела об изнасиловании 14-летней школьницы. Об этом сообщает Daily Express.

Инцидент произошел в штате Сабах. По данным издания, компания молодых людей в возрасте около 20 лет ворвалась в спальню к девушке посреди ночи. При этом сначала зашел один из них, затем позвал остальных.

В результате мужчины подвергли несовершеннолетнюю групповому изнасилованию. Где в этот момент находилась семья пострадавшей, неизвестно. Была ли школьница знакома с ними, не уточняется.

Родители узнали о произошедшем только спустя несколько дней. Они обратились в полицию, после чего подозреваемых задержали. Всех фигурантов разбирательства отправили под стражу на семь дней. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

В рамках закона за это преступление молодые люди могут получить срок до 30 лет, а также телесное наказание.

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