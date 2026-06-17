В Тамбове мужчина изнасиловал гостью и выкопал для нее яму на участке

В Тамбове мужчину судят за изнасилование и расправу над женщиной

В Тамбовской области 38-летний мужчина предстанет перед судом по делу о расправах над двумя женщинами. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в одном из домов Тамбова обнаружили женщину без признаков жизни. Правоохранителям удалось выяснить, что к произошедшему причастен хозяин дома. Мужчина изнасиловал пострадавшую и ударил несколько раз молотком по голове.

Чтобы никто не узнал об инциденте, россиянин выкопал яму и хотел скрыть улики там, но испугался, что его заметят, и скрылся.

Во время генетической экспертизы выяснилось, что подозреваемый причастен к подобному эпизоду, совершенному в 2018-м году. Тогда мужчина изрезал незнакомку и забрал у нее сумку. Пострадавшую не спасли.

«Причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений подтверждается совокупностью собранных следствием доказательств», – сообщается в публикации.

Расследование дела уже завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее компания мужчин с самодельным оружием напала на женщину и изнасиловала.