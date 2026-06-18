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Общество

В московском аэропорту сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Домодедово отменили ограничения
Shutterstock

В московском аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркнули, что данные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

18 июня министерство транспорта РФ сообщило, что по данным на 11:00 мск более чем на два часа в аэропортах столицы было задержано 53 рейса на фоне атак беспилотников.

Ограничения в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево неоднократно вводились в ночь на 18 июня и утром четверга.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украине не удастся запугать граждан России атаками на Москву.

По его словам, «террористы пытаются раскачать наше общество, вызвать недовольство населения». Сенатор подчеркнул: «эти потуги напрасны».

Ранее летевший в Москву рейс из Марокко приземлился в Санкт-Петербурге.

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