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Общество

Летевший в Москву рейс из Марокко приземлился в Санкт-Петербурге

Рейс Касабланка — Москва из-за атак БПЛА приземлился в Санкт-Петербурге
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Рейс Касабланка — Москва из-за атак беспилотников 18 июня приземлился в петербургском аэропорту Пулково, пассажиры уже восемь часов сидят в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идет о рейсе AT220 авиакомпании Royal Air Maroc 220 , который вылетел из Марокко в 22:30 по местному времени. Борт должен был приземлиться в столичной авиагавани Шереметьево в 6 утра, 18 июня, но в это время в Москве была объявлена беспилотная опасность, местные аэропорты закрыли. В итоге рейс перенаправили в Санкт-Петербург.

Пассажиры утверждают, что представители авиакомпании не отвечают на их звонки. За семь часов на борту лайнера закончились вода и питание, забились туалеты. Из-за этого на борту стоит ужасный запах, не хватает свежего воздуха. Одной женщине стало плохо, но бортпроводники не могут вызвать скорую помощь, говорится в сообщении.

Пилоты утверждают, что им каждые 15 минут откладывают решение о вылете в Москву, но они работают уже больше суток, поэтому лететь им нельзя.

«Мы сидим больше семи часов. Здесь маленькие дети, пожилые люди, многим стало плохо без воздуха. В самолете началась паника», — рассказала пассажирка Анастасия.

Пилоты заявили, что в Петербурге им не позволят пройти паспортный контроль, поэтому они не могут покинуть самолет. При этом на борту лайнера 80% людей — граждане России.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 992 дрона, 10 авиабомб и четыре крылатые ракеты за сутки.

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