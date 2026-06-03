Настоятеля храма отправили в колонию за нападение с ножом на супругу

Священник из Воронежской области получил срок за нападение с ножом на жену, сообщается на сайте Семилукского районного суда.

Дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ возбудили против 49-летнего настоятеля храма села Медвежье Владимира Ковальчука. По данным следствия, вечером 13 февраля Ковальчук, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. После конфликта он с ножом подошел к лежащей на диване жене и нанес ей удар в область груди.

«Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшая оттолкнула его от себя, а его малолетний сын пресек его преступные действия, отняв нож. Кроме того, потерпевшей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В суде Ковальчук полностью признал вину и раскаялся. Суд учел характер преступления, данные о личности подсудимого, наличие на иждивении престарелой матери-инвалида и сына-студента, а также прощение со стороны потерпевшей, которая не настаивала на строгом наказании.

Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали 1 млн рублей в пользу потерпевшей.

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