Россиянам напомнили о праве на гарантированную долю в наследстве

Некоторые близкие родственники человека имеют право на обязательную долю в его наследстве даже в случае, если их имена не указаны в завещании. К ним относятся родственники из числа несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, супругов и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Таким образом, часть наследства по закону в любом случае полагается детям и пенсионерам, которые попадают в группу нетрудоспособных иждивенцев, отметил эксперт. По его словам, полагающаяся часть наследства должна составлять половину от того, что такой человек мог бы получить при отсутствии завещания.

«Сначала эта доля забирается из той части имущества, которую наследодатель никому не завещал, и только при нехватке такого имущества затрагивается завещанное», — отметил Русяев.

Важно, что нетрудоспособность родственника должна быть подтверждена на момент открытия наследства, то есть возраст и состояние человека должны соответствовать правилам на дату смерти оставившего имущество гражданина. В то же время суд может либо уменьшить гарантированную долю, либо отказать в ее присуждении.

Такие нормы обеспечивают пенсионеров защитой, хотя ситуации и могут различаться в зависимости от решения суда, заключил юрист.

До этого юрист по гражданским делам Алла Георгиева сообщила, что наследник по завещанию имеет право отказаться от наследства, причем сделать это можно двумя разными способами. Так, он может в принципе отказаться от него в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя — в таком случае право на наследство появится у других родственников покойного, а если их нет, то наследство станет выморочным. Либо наследник может отказаться от завещанного ему имущества в пользу конкретного человека, которого можно выбрать на свое усмотрение.

Россиянам ранее напомнили, как получить наследство.