Мальчику оторвало фалангу дверью в российском детсаду по вине воспитателя

В Саратовской области воспитатель детского сада прищемил палец ребенку дверью, в результате чего мальчику оторвало фалангу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мать пострадавшего рассказала, что после инцидента сотрудники детсада не оказали первую помощь и с опозданием вызвали скорую. Мальчика все же доставили в больницу с открытым переломом третьей фаланги и прооперировали. В итоге он лишился части пальца. СУ СКР по региону начал проверку по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

У женщины накопились и другие вопросы к дошкольному учреждению. По ее словам, воспитатели не занимаются с детьми и предпочитают запугивать. Например, если ребенок не хочет спать днем, ему говорят, что вызовут полицию. Кроме того, заведующая назвала ее сына «больным», хотя психологи не зафиксировали отклонений.

До этого годовалый мальчик получил сотрясение мозга в частном детсаду в Брянске. Заведующая запретила персоналу сообщать о случившемся, пообещав позвонить сама, но так и не сделала этого. Изначально у мальчика диагностировали лишь ушибы — владелец садика сам связался с матерью воспитанника и предложил 15 тысяч рублей в качестве компенсации. На следующий день мальчику стало хуже. Он потерял координацию, отказывался есть. Повторное обследование показало, что у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Мать ребенка отказалась от денег и заявила о подаче иска.

Ранее заведующая детсадом укусила ребенка и солгала его родителям.