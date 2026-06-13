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Общество

Заведующая детсадом укусила ребенка и солгала его родителям

В Лондоне детский сад закрылся после того, как заведующая укусила ребенка
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Лондоне заведующая детского сада укусила маленького ребенка, а затем солгала его родителям, утверждая, что мальчик укусил сам себя. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел 24 ноября 2025 года. В тот день 57-летняя Аманда Бирн, работавшая управляющей в ныне закрытом детском саду Little Stars на юго-востоке Лондона, укусила подопечного. Когда родители забирали сына из сада, им сказали, что следы укусов на руке появились в результате того, что ребенок «в отчаянии» укусил сам себя.

На следующий день родителям позвонил сотрудник охраны и сообщил, что, по словам персонала, мальчика укусила именно Бирн. Шокированные родители сообщили обо всем в полицию и в Управление по стандартам в сфере образования. 26 ноября, через два дня после происшествия, детский сад приостановил работу из-за отозванной лицензии и был закрыт навсегда.

21 мая в магистратском суде Бромли Бирн получила шестимесячный срок с отсрочкой на один год. Ей также редписано выплатить компенсацию £500 и пройти 20-дневный курс реабилитации. Родители мальчика заявили, что благодарны другим сотрудникам, которые сообщили о случившемся, но недовольны приговором.

Ранее в Красноярске родители обвинили воспитательницу в жестоком обращении.

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