Годовалый мальчик получил сотрясение мозга в частном детсаду в Брянске

В Брянске ребенок получил сотрясение мозга в частном детсаду, а директор обвинил его мать в попытке выбить деньги. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в детском саду, где стоимость пребывания ребенка в месяц составляет 30 тысяч рублей. Мать заметила ушиб на голове годовалого сына и обратилась к воспитательнице — та призналась, что ребенок упал с горки на прогулке.

Заведующая запретила персоналу сообщать о случившемся, пообещав позвонить сама, но так и не сделала этого. Изначально у мальчика диагностировали лишь ушибы — владелец садика сам связался с матерью воспитанника и предложил 15 тысяч рублей в качестве компенсации.

На следующий день мальчику стало хуже. Он потерял координацию, отказывался есть. Повторное обследование показало, что у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Мать ребенка отказалась от денег и заявила о подаче иска. При встрече владелец садика обвинил ее в желании наживы и предложил 30 тысяч, чтобы замять конфликт — от них женщина также отказалась.

Женщина обратилась в Следственный комитет. После скандала другие матери воспитанников этого детского сада сообщили, что подобным образом администрация заведения себя вела и раньше в случае травм у детей.

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