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Общество

В Подмосковье опровергли сообщения о выпадении «нефтяного дождя»

Минэкологии: в Подмосковье не выпадал нефтяной дождь
Александр Кряжев/РИА Новости

На территории Подмосковья не выпадал «нефтяной дождь». Об этом сообщило министерство экологии и природопользования Московской области в Telegram-канале.

«Никакого «нефтяного дождя» на территории области не выпадало. В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же как образуется в печке или костре», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на территории Котельников, Реутова, Люберец и Балашихи установлено 39 стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. По информации министерства, превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не было зафиксировано.

Несколькими часами ранее жительница Люберец Карина рассказала «Газете.Ru», что в городе после дождя на детских площадках, машинах и одежде людей оседали черные маслянистые капли, похожие на нефтепродукты. По словам женщины, после прогулки ей сразу же пришлось постирать вещи и помыть голову.

Ранее житель Котельников рассказал о взрывах и дыме во время атаки БПЛА на Москву.

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