«Не хочу лысеть»: жители Подмосковья — о нефтяном дожде

В подмосковных Люберцах после дождя на детских площадках, машинах и одежде людей оседают черные маслянистые капли, похожие на нефтепродукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Карина, отметив, что после прогулки ей сразу же пришлось постирать вещи и помыть голову.

«Все поверхности на улице покрыты черными маслянистыми каплями. Они выглядят как вода, смешанная с чем-то черным, как мазут. Если провести рукой по поверхности, на ладони остается темный след, похожий на копоть. Капли осели на машинах, детских площадках и даже на моей одежде. На телефоне они высыхали и оставляли черные пятна. Я пришла домой и сразу отправила вещи в стирку и помыла голову, так как читала, что токсичные дожди могут вызывать облысение. Главное, чтобы фолликулы не разъело, не хочу лысеть — больше переживала за это», — сказала она.

Девушка добавила, что на улице чувствуется едкий запах, а на небе видны черные облака.

«Еще на улице есть резкий химический запах, что-то похожее на жженый пластик или резину. Он чувствуется даже при открытых окнах дома. Вообще по ощущениям это все выглядит очень сюрреалистично. Особенно еще и с черными облаками. Будто какой-то апокалипсис», — добавила она.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты 194 БПЛА. До этого мэр заявил, что один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

Ранее житель Котельников рассказал о взрывах и дыме во время атаки БПЛА на Москву.