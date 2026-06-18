Появилось видео из зала суда, где вынесли приговор сценаристу «Счастливы вместе»

Появилось видео из зала суда, где вынесли приговор сценаристу сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому. Кадры публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что Берестовый находится в защитной камере и разговаривает с мужчиной. Рядом с ними стоит сотрудник полиции.

До этого суд вынес обвинительный приговор в отношении Берестового. Ему назначили наказание в виде шести лет и семи месяцев колонии строгого режима за убийство экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Кроме того, в суде также был заявлен гражданский иск в 2,5 млн рублей.

В ночь на 14 апреля 2025 года мужчины, поддерживавшие дружеские отношения, распивали спиртные напитки в доме на Щелковском шоссе в Москве. В процессе общения вспыхнула ссора и завязалась драка, в ходе которой сценарист нанес звезде «Дома-2» 91 удар ножом.

Сам Берестовой утверждал, что Лукин напал на него — якобы сценарист решил вылить в раковину купленную другом бутылку водки, и участник телестройки первый нанес удар и взялся за нож. Сценарист настаивал, что произошедшее было самозащитой, однако присяжные 11 июня решили, что он виновен в убийстве.

Ранее россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка.