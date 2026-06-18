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Общество

Появилось видео из зала суда, где вынесли приговор сценаристу «Счастливы вместе»

Опубликовано видео из зала суда со сценаристом Берестовым

Появилось видео из зала суда, где вынесли приговор сценаристу сериала «Счастливы вместе» Станиславу Берестовому. Кадры публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, что Берестовый находится в защитной камере и разговаривает с мужчиной. Рядом с ними стоит сотрудник полиции.

До этого суд вынес обвинительный приговор в отношении Берестового. Ему назначили наказание в виде шести лет и семи месяцев колонии строгого режима за убийство экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Кроме того, в суде также был заявлен гражданский иск в 2,5 млн рублей.

В ночь на 14 апреля 2025 года мужчины, поддерживавшие дружеские отношения, распивали спиртные напитки в доме на Щелковском шоссе в Москве. В процессе общения вспыхнула ссора и завязалась драка, в ходе которой сценарист нанес звезде «Дома-2» 91 удар ножом.

Сам Берестовой утверждал, что Лукин напал на него — якобы сценарист решил вылить в раковину купленную другом бутылку водки, и участник телестройки первый нанес удар и взялся за нож. Сценарист настаивал, что произошедшее было самозащитой, однако присяжные 11 июня решили, что он виновен в убийстве.

Ранее россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка.

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