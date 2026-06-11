Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве звезды «Дома-2»

Присяжные признали сценариста Берестового виновным в убийстве друга
Команда КВН «Махачкалинские бродяги»/VK/Соцсети

Сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового признали виновным в убийстве экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на решение коллегии присяжных.

В ночь на 14 апреля 2025 года мужчины, поддерживавшие дружеские отношения, распивали спиртные напитки в доме на Щелковском шоссе в Москве. В процессе общения вспыхнула ссора и завязалась драка, в ходе которой сценарист нанес звезде «Дома-2» 91 удар ножом.

Сам Берестовой утверждал, что Лукин напал на него — якобы сценарист решил вылить в раковину купленную другом бутылку водки, и участник телестройки первый нанес удар и взялся за нож.

«Он шел на меня как зомби с фразой «убью», — вспоминал Берестовой.

Сценарист настаивал, что произошедшее было самозащитой, однако присяжные решили, что он виновен в убийстве.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству (ударов)», — объяснял Берестовой.

Что еще говорил об убийстве главный подозреваемый — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, кому достанется многомиллионное наследство Людмилы Чурсиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!