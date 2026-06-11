Сценариста «Счастливы вместе» признали виновным в убийстве звезды «Дома-2»

Сценариста «Счастливы вместе» Станислава Берестового признали виновным в убийстве экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. Об этом пишет Telegram-канал 112 со ссылкой на решение коллегии присяжных.

В ночь на 14 апреля 2025 года мужчины, поддерживавшие дружеские отношения, распивали спиртные напитки в доме на Щелковском шоссе в Москве. В процессе общения вспыхнула ссора и завязалась драка, в ходе которой сценарист нанес звезде «Дома-2» 91 удар ножом.

Сам Берестовой утверждал, что Лукин напал на него — якобы сценарист решил вылить в раковину купленную другом бутылку водки, и участник телестройки первый нанес удар и взялся за нож.

«Он шел на меня как зомби с фразой «убью», — вспоминал Берестовой.

Сценарист настаивал, что произошедшее было самозащитой, однако присяжные решили, что он виновен в убийстве.

«Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься. Пока я размахивал, я защищался, в сумме привело к такому количеству (ударов)», — объяснял Берестовой.

Что еще говорил об убийстве главный подозреваемый — в материале «Газеты.Ru».

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