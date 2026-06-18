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Общество

Сценариста сериала «Счастливы вместе» осудили по делу об убийстве экс-участника «Дома-2»

Сценаристу сериала «Счастливы вместе» дали шесть лет и семь месяцев колонии
Команда КВН «Махачкалинские бродяги»/VK/Соцсети

Суд вынес обвинительный приговор в отношении сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового. Об этом сообщает газета «Известия».

За убийство экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина ему назначено наказание в виде шести лет и семи месяцев колонии строгого режима. На заседании прокуратура просила дать Берестовому девять лет колонии строгого режима. Кроме этого в суде также был заявлен гражданский иск в 2,5 млн рублей.

В ночь на 14 апреля 2025 года мужчины, поддерживавшие дружеские отношения, распивали спиртные напитки в доме на Щелковском шоссе в Москве. В процессе общения вспыхнула ссора и завязалась драка, в ходе которой сценарист нанес звезде «Дома-2» 91 удар ножом.

Сам Берестовой утверждал, что Лукин напал на него — якобы сценарист решил вылить в раковину купленную другом бутылку водки, и участник телестройки первый нанес удар и взялся за нож. Сценарист настаивал, что произошедшее было самозащитой, однако присяжные 11 июня решили, что он виновен в убийстве.

Ранее россиянка ударила сожителя ножом в живот прямо на глазах ребенка.

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