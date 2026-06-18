Мосэкомониторинг сообщил о состоянии воздуха в Москве после атаки НПЗ в Капотне

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы не выходит за пределы нормы после атаки украинских беспилотников на НПЗ в Капотне. Об этом сообщается на сайте Мосэкомониторинга.

«18 июня 2026 года в Москве по состоянию на 14:00 [мск] максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ в воздухе находятся ниже предельно допустимых значений», — приводится информация на сайте.

До этого в подмосковных Люберцах после дождя на детских площадках, машинах и одежде люди заметили черные маслянистые капли, похожие на нефтепродукты. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Карина, отметив, что после прогулки ей сразу же пришлось постирать вещи и помыть голову. Девушка добавила, что на улице чувствуется едкий запах, а на небе видны черные облака.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты 194 БПЛА. До этого мэр заявил, что один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

Ранее дождь с темными примесями прошел в подмосковном Железнодорожном.