Дождь с темными примесями прошел в подмосковном Железнодорожном

В городе Железнодорожный Московской области после прошедшего дождя местные жители обнаружили на различных поверхностях необычный налет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«В подмосковном Железнодорожном жители после дождя заметили на подоконниках, автомобилях и других поверхностях следы, похожие на нефтепродукты или гарь», — сообщает канал.

На данный момент официальных комментариев от экологических служб или администрации города не поступало.

Утром 18 июня в Москве на МКАД загорелся самый большой вещевой рынок «Садовод». На размещенных в сети кадрах видно, как большие клубы дыма поднимаются над корпусами. При этом движение транспорта в районе пожара не затруднено.

До этого Собянин сообщил, что один из беспилотников упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекрыли на юго-востоке Москвы.