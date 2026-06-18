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Общество

В ООН указали на негативное воздействие Эль-Ниньо на урожай сахарного тросника

FAO: Эль-Ниньо может сгубить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде
Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Метеоявление Эль-Ниньо может сгубить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В организации подчеркнули, что цены на сахар отреагировали ростом на негативный прогноз уже в мае. Также растут опасения того, что Бразилия сократит поставки сахара другим странам. Сейчас страна тратит запасы сахарного тростника на производство этанола.

13 июня метеоролог Михаил Леус говорил, что природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики.

По словам эксперта, вопросы продовольственной безопасности не ограничиваются лишь климатическими изменениями — они также связаны с зависимостью от международных цепочек поставок, что создает дополнительные риски для наиболее уязвимых групп населения.

Среди потенциальных последствий Эль-Ниньо он выделил снижение урожайности сельскохозяйственных культур и рост цен на продукты питания, особенно в тех регионах, где активно практикуется дождевое земледелие. Кроме того, существует риск перебоев в мировых поставках ключевых культур, таких как пшеница, рис, кукуруза и соя.

Ранее климатологи предупредили о крупнейшем явлении Эль-Ниньо за историю наблюдений.

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