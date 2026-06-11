Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Климатологи предупредили о крупнейшем явлении Эль-Ниньо за историю наблюдений

The Guardian: крупнейший Эль-Ниньо ожидается в конце осени и начале зимы
NASA

Метеоявление Эль-Ниньо, возникшее в потеплевшем Тихом океане, может обрушиться на Землю с небывалой силой. Об этом сообщает The Guardian.

По словам метеорологов, естественный климатический цикл может усугубить глобальное потепление, уже вызванное загрязнением, и привести к экстремальным погодным явлениям по всему миру.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило наличие Эль-Ниньо и прогнозирует 63%-ную вероятность того, что явление Эль-Ниньо в конце осени и начале зимы станет настолько интенсивным, что «войдет в число крупнейших явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года».

Климатологи отмечают, что теплые воды Эль-Ниньо могут быстро ухудшить ситуацию в Тихом океане.

«Много дополнительного тепла на поверхности приводит к множеству экстремальных явлений во многих местах по всему миру», — сказала климатолог из Университета Кларка Эбби Фрейзер.

Эль-Ниньо по-разному воздействует на регионы: ослабляет активность ураганов в Атлантике, но усиливает их в Тихом океане. Это может принести пользу сельскому хозяйству США, но также угрожает засухами и наводнениями в Южной Америке, интенсивными волнами жары в Индии и климатическими колебаниями в Северо-Восточной Африке.

Ранее эксперт рассказал, каким регионам сильнее всего угрожает Эль-Ниньо.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!