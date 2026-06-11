Климатологи предупредили о крупнейшем явлении Эль-Ниньо за историю наблюдений

Метеоявление Эль-Ниньо, возникшее в потеплевшем Тихом океане, может обрушиться на Землю с небывалой силой. Об этом сообщает The Guardian.

По словам метеорологов, естественный климатический цикл может усугубить глобальное потепление, уже вызванное загрязнением, и привести к экстремальным погодным явлениям по всему миру.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило наличие Эль-Ниньо и прогнозирует 63%-ную вероятность того, что явление Эль-Ниньо в конце осени и начале зимы станет настолько интенсивным, что «войдет в число крупнейших явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, начиная с 1950 года».

Климатологи отмечают, что теплые воды Эль-Ниньо могут быстро ухудшить ситуацию в Тихом океане.

«Много дополнительного тепла на поверхности приводит к множеству экстремальных явлений во многих местах по всему миру», — сказала климатолог из Университета Кларка Эбби Фрейзер.

Эль-Ниньо по-разному воздействует на регионы: ослабляет активность ураганов в Атлантике, но усиливает их в Тихом океане. Это может принести пользу сельскому хозяйству США, но также угрожает засухами и наводнениями в Южной Америке, интенсивными волнами жары в Индии и климатическими колебаниями в Северо-Восточной Африке.

Ранее эксперт рассказал, каким регионам сильнее всего угрожает Эль-Ниньо.