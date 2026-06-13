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Синоптик рассказал о последствиях Эль-Ниньо для мировой экономики

Синоптик Леус: феномен Эль-Ниньо усиливает проблемы мировой экономики
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Природное явление Эль-Ниньо, которое проявляется в аномальном повышении температуры поверхностных вод в экваториальной зоне Тихого океана, создает дополнительные вызовы для мировой экономики. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Наступившее явление Эль-Ниньо в ближайшие месяцы может стать мощным или «супер», с повышением температуры поверхности Тихого океана на 2 или более градусов, и, возможно продлится до 2027 года. Эль-Ниньо усиливает неравенство в мировой экономике», — отметил он.

По словам эксперта, вопросы продовольственной безопасности не ограничиваются лишь климатическими изменениями — они также связаны с зависимостью от международных цепочек поставок, что создает дополнительные риски для наиболее уязвимых групп населения.

Среди потенциальных последствий Эль-Ниньо он выделил снижение урожайности сельскохозяйственных культур и рост цен на продукты питания, особенно в тех регионах, где активно практикуется дождевое земледелие. Кроме того, существует риск перебоев в мировых поставках ключевых культур, таких как пшеница, рис, кукуруза и соя.

Явление также может способствовать увеличению числа лесных пожаров и наводнений в различных уголках планеты, а также повышению нагрузки на энергетические системы из-за возросшего спроса на электроэнергию и уменьшения выработки гидроэлектростанций из-за засухи.

Эль-Ниньо, по словам метеоролога, может негативно влиять на рыболовство, нарушая морские экосистемы и уменьшая запасы рыбы. Леус подчеркивает, что климатические изменения усиливают социальное неравенство: работники, страдающие от теплового стресса, сталкиваются с повышенными угрозами для здоровья, а ухудшение экономической ситуации и снижение урожайности могут привести к росту социальной напряженности и конфликтов в наиболее пострадавших странах.

Ранее климатологи предупредили о крупнейшем явлении Эль-Ниньо за историю наблюдений.

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