Две девушки перевернулись на каяке во время плавания в Новосибирском водохранилище

В Новосибирской области две девушки во время плавания перевернулись на каяке

В Новосибирской области спасли двух девушек, которые перевернулись во время плавания на каяке. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели МАСС».

Инцидент произошел 18 июня в акватории Новосибирского водохранилища. Спасатели заметили двух человек, отчаянно махавших руками, — к ним сразу же направился катер.

Выяснилось, что парусный каяк терпит бедствие. На борту находились две девушки в возрасте 28 и 31 года. Сотрудники экстренных служб эвакуировали их и каяк на берег. Медицинская помощь девушкам не потребовалась.

До этого два человека пропали после того, как в Якутии перевернулась лодка. Судно опрокинулось в ста километрах от села Нелемное.

Ранее в Иркутске перевернулась надувная лодка с людьми.