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Общество

Эксперт объяснил, как избежать в квартире утечки газа

Специалист Логинов: к утечке газа часто приводит износ оборудования
M-Production/Shutterstock/FOTODOM

Износ оборудования и попытки самостоятельно его починить грозят разгерметизацией газопроводов, что может привести к утечке. Первым признаком опасной ситуации является специфический запах, объяснил в беседе с RT старший преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение» ПНИПУ Антон Логинов.

По его словам, именно разгерметизация оборудования и газопроводов чаще всего приводят к утечке. В том числе такое происходит, если оборудование уже старое, на нем часто открывали и закрывали краны, в результате чего уплотнения могли износиться и начать пропускать газ.

Кроме того, такая ситуация может возникнуть при механическом повреждении – как труб, так и самого оборудования. По словам эксперта, чаще всего подобные проблемы возникают с гибкими подводками, которые, как правило, ничем не защищены. Также риски создает плохой ремонт с плохим уплотнением соединений.

Первым признаком аварийной ситуации является запах газа, предупредил Логинов.

«Первым признаком утечки газа является запах: перед подачей потребителям в газ добавляют специальные вещества, которые имеют резкий неприятный запах, который мы привыкли принимать за запах газа», — пояснил он.

Если появился такой запах, то пользоваться любым оборудованием, которое может дать искру, ни в коем случае нельзя. Нужно срочно проветрить помещение и вызвать аварийную службу, заключил эксперт.

Напомним, до этого старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко отмечал, что при взрыве газа кратковременный скачок давления может привести к разрушению всего здания. Опасность представляет даже самая небольшая утечка, которая постепенно приводит к высокой концентрации газа в закрытом помещении, подчеркнул он.

Ранее россиян предупредили о стотысячных штрафах за недопуск газовщиков в квартиру.

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