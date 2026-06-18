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Общество

Россиянам назвали самую безопасную посуду для маринования шашлыка

Роскачество: готовить шашлык следует в стеклянной или керамической посуде
NatalyaBond/Shutterstock/FOTODOM

Для маринования шашлыка важно грамотно выбирать посуду, чтобы не навредить своему здоровью. Лучше всего использовать для этой цели стеклянную, керамическую или эмалированную емкость. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами, содержащимися в маринаде (лимонный сок, уксус, кефир), и не выделяют вредных веществ даже при длительном контакте», — объяснили специалисты.

В Роскачестве подчеркнули, что опасной посудой для маринования шашлыка являются алюминиевые и медные емкости, а также эмалированные с поврежденным покрытием. Под воздействием кислот алюминий разрушается, в результате чего оксидная пленка проникает в маринад и придает мясу металлический привкус. Также происходит окисление меди, что ускоряет потерю витамина С и меняет структуру белка.

Кроме того, осторожно нужно относиться к пластиковым контейнерам. Эксперты подчеркнули, что в результате воздействия кислот и жиров из недорогих материалов могут мигрировать токсичные компоненты, поэтому следует брать во внимание внимание на маркировку. Для приготовления шашлыка рекомендуется отдавать полипропилену.

В пресс-службе также добавили, что сохранить качество мяса не удастся и в оцинкованных ведрах и чугунной посуде без покрытия.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов до этого предупреждал, что употребление шашлыка может негативно отразиться на пищеварении, спровоцировав изжогу, ощущение тяжести и другие проблемы, требующие медицинской помощи.

Ранее россиянам объяснили, как определить некачественный шашлык в магазине.

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