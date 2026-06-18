Россиянам назвали самую безопасную посуду для маринования шашлыка

Для маринования шашлыка важно грамотно выбирать посуду, чтобы не навредить своему здоровью. Лучше всего использовать для этой цели стеклянную, керамическую или эмалированную емкость. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Роскачества.

«Эти материалы не вступают в реакцию с кислотами, содержащимися в маринаде (лимонный сок, уксус, кефир), и не выделяют вредных веществ даже при длительном контакте», — объяснили специалисты.

В Роскачестве подчеркнули, что опасной посудой для маринования шашлыка являются алюминиевые и медные емкости, а также эмалированные с поврежденным покрытием. Под воздействием кислот алюминий разрушается, в результате чего оксидная пленка проникает в маринад и придает мясу металлический привкус. Также происходит окисление меди, что ускоряет потерю витамина С и меняет структуру белка.

Кроме того, осторожно нужно относиться к пластиковым контейнерам. Эксперты подчеркнули, что в результате воздействия кислот и жиров из недорогих материалов могут мигрировать токсичные компоненты, поэтому следует брать во внимание внимание на маркировку. Для приготовления шашлыка рекомендуется отдавать полипропилену.

В пресс-службе также добавили, что сохранить качество мяса не удастся и в оцинкованных ведрах и чугунной посуде без покрытия.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов до этого предупреждал, что употребление шашлыка может негативно отразиться на пищеварении, спровоцировав изжогу, ощущение тяжести и другие проблемы, требующие медицинской помощи.

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