Россиянам объяснили, как определить некачественный шашлык в магазине

Мягкая и водянистая текстура указывают на низкое качество покупного маринованного мяса для шашлыка. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что нечестные производители могут брать продукт с истекающим сроком годности и добавлять консерванты, чтобы дотянуть до продажи.

Он также посоветовал обращать внимание на консистенцию маринада: если жидкость напоминает кисель или гель, от покупки стоит отказаться.

«Никогда не может стоить килограмм готового шашлыка дешевле, чем килограмм мяса. Если вы видите такую супер-акцию, задумайтесь. Что касается видов мяса, то здесь нет победителей. Говядина, свинина, баранина, курица или рыба — все они богаты полноценным белком», — заключил специалист.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что готовые салаты и закуски с майонезом из магазинов несут в себе риски отравления, поскольку до покупки могут лежать заправленными длительное время.

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