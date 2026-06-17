Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянам объяснили, как определить некачественный шашлык в магазине

Диетолог Пристанский: водянистость указывает на низкое качество готового шашлыка
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Мягкая и водянистая текстура указывают на низкое качество покупного маринованного мяса для шашлыка. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский. Он отметил, что нечестные производители могут брать продукт с истекающим сроком годности и добавлять консерванты, чтобы дотянуть до продажи.

Он также посоветовал обращать внимание на консистенцию маринада: если жидкость напоминает кисель или гель, от покупки стоит отказаться.

«Никогда не может стоить килограмм готового шашлыка дешевле, чем килограмм мяса. Если вы видите такую супер-акцию, задумайтесь. Что касается видов мяса, то здесь нет победителей. Говядина, свинина, баранина, курица или рыба — все они богаты полноценным белком», — заключил специалист.

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого говорила, что готовые салаты и закуски с майонезом из магазинов несут в себе риски отравления, поскольку до покупки могут лежать заправленными длительное время.

Ранее россиян предупредили о скрытой опасности еды на пикнике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему везение не дар, а навык и как его прокачать? 8 практических советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!