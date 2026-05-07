Россиян предупредили об ошибках при употреблении шашлыков

Употребление шашлыка может негативно отразиться на пищеварении, спровоцировав изжогу, ощущение тяжести и другие проблемы, требующие медицинской помощи. Для того чтобы избежать негативных последствий пикника, важно соблюдать ряд правил. Об этом Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Желудок взрослого человека комфортно переваривает не более 200 граммов готового мяса за один прием. Превышение этой нормы — прямая дорога к ферментной перегрузке, тяжести и острому панкреатиту. Если застолье длительное, лучше сделать перерыв и налегать на овощи, чем добивать себя второй порцией шашлыка», — предупредил специалист.

По его словам, не менее важно выбрать «безопасное» мяса и правильно его прожарить. Рекомендуется готовить из телятины, индейки или нежирной баранины, поскольку свинина и жирная баранина требуют огромных затрат желчи. В результате нагрузка на печень и поджелудочную серьезно возрастает. Также нужно срезать подгоревшие и почерневшие куски, так как канцерогены и грубые волокна корочки травмируют слизистую желудка и могут стать причиной гастрита.

Врач посоветовал отказаться от агрессивных соусов, таких как кетчуп, майонез, острая горчица или хрен. В сочетании с шашлыком они могут вызвать изжогу, приступ желчной колики и боль под ложечкой. Вместо них можно добавить к мясу зелень и печеные овощи, способствующие хорошему перевариванию. Кроме того, не рекомендуется употреблять газированные напитки и пиво, потому что углекислый газ усиливает болевые ощущения.

Помимо этого, необходимо правильно мариновать мясо. Не следует использовать уксус, который раздражает желудок и пищевод. Вместо этого можно использовать кефир, гранатовый сок, киви или даже сухое вино. Также нужно умеренно добавлять специи, такие как душистый перец или розмарин.

