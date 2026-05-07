Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Россиян предупредили об ошибках при употреблении шашлыков

Врач Белоусов: взрослому человеку следует есть до 200 граммов шашлыка за раз
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Употребление шашлыка может негативно отразиться на пищеварении, спровоцировав изжогу, ощущение тяжести и другие проблемы, требующие медицинской помощи. Для того чтобы избежать негативных последствий пикника, важно соблюдать ряд правил. Об этом Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Желудок взрослого человека комфортно переваривает не более 200 граммов готового мяса за один прием. Превышение этой нормы — прямая дорога к ферментной перегрузке, тяжести и острому панкреатиту. Если застолье длительное, лучше сделать перерыв и налегать на овощи, чем добивать себя второй порцией шашлыка», — предупредил специалист.

По его словам, не менее важно выбрать «безопасное» мяса и правильно его прожарить. Рекомендуется готовить из телятины, индейки или нежирной баранины, поскольку свинина и жирная баранина требуют огромных затрат желчи. В результате нагрузка на печень и поджелудочную серьезно возрастает. Также нужно срезать подгоревшие и почерневшие куски, так как канцерогены и грубые волокна корочки травмируют слизистую желудка и могут стать причиной гастрита.

Врач посоветовал отказаться от агрессивных соусов, таких как кетчуп, майонез, острая горчица или хрен. В сочетании с шашлыком они могут вызвать изжогу, приступ желчной колики и боль под ложечкой. Вместо них можно добавить к мясу зелень и печеные овощи, способствующие хорошему перевариванию. Кроме того, не рекомендуется употреблять газированные напитки и пиво, потому что углекислый газ усиливает болевые ощущения.

Помимо этого, необходимо правильно мариновать мясо. Не следует использовать уксус, который раздражает желудок и пищевод. Вместо этого можно использовать кефир, гранатовый сок, киви или даже сухое вино. Также нужно умеренно добавлять специи, такие как душистый перец или розмарин.

Ранее в Роскачестве напомнили о правилах приготовления шашлыка на участке.

 
Теперь вы знаете
Как создать портфолио, с которым вас сразу возьмут на работу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!