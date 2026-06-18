Екатеринбургские подростки распылили перцовый баллончик в автобусе с пассажирами

В Екатеринбурге компания подростков распылила перцовый баллончик в автобусе с пассажирами. Об этом сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в Академическом районе. Двое подростков зашли в салон автобуса, где находились дети и взрослые, и распылили перцовый баллончик.

Пассажиры из-за этого стали задыхаться, кашлять и закрывать глаза. Водитель не сразу понял, что произошло — тревогу подняли люди, которые начали кричать. Отмечается, что, по словам очевидицы, подростки начали хулиганить еще до того, как сели в автобус.

До этого во Владивостоке пять детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе. Одну школьницу, страдающую астмой, госпитализировали, а остальных детей осмотрели и передали родителям.

Ранее водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил лобовое стекло.