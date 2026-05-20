Видео: водитель распылил перец в ребенка и разбил лобовое стекло

Mash: водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил машину
В Санкт-Петербурге водитель распылил перцовый баллончик в ребенка и разбил лобовое стекло автомобиля из-за конфликта на Новоприозерском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«По словам пострадавших, водитель черного микроавтобуса Renault сначала на ходу распылил в салон машины неизвестный газ — внутри были двое мужчин и 13-летняя девочка. Затем обогнал авто и бросил бутылку в лобовуху», – говорится в публикации.

По данным канала, когда автомобиль остановился мужчина вновь распылил газ в лицо водителю, а после достал пилу с топором и начал угрожать. В результате произошедшего три человека получили химические ожоги глаз и кожи. Пострадавшие обратились в полицию.

По предварительной информации, нападавший использовал мощный газовый баллончик, похожий на средство от медведей.

