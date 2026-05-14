Во Владивостоке пять детей пострадали при распылении перцового баллончика в школе

Baza: подросток распылил перцовый баллончик в одной из школ Владивостока

Подросток распылил перцовый баллончик в школе №63 во Владивостоке. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как выяснили журналисты, инцидент произошел утром. В результате пострадали пять учеников, им вызвали скорую помощь.

«Одну школьницу, страдающую астмой, госпитализировали, остальных детей осмотрели врачи, после чего их передали родителям», — говорится в материале.

Другая информация пока не поступала.

12 мая в Краснодарском крае ученик девятого класса принес в школу пневматическое оружие и устроил стрельбу. После этого юноша попытался скрыться, но его поймали на улице. По данным Telegram-канала Kub Mash, пострадали двое несовершеннолетних. Прибывшие на место происшествия медики оценили их состояние как удовлетворительное.

Комментируя ситуацию, губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал, что детям оперативно оказали медицинскую помощь. Он добавил, что профильные органы выяснят, каким образом школьник смог пронести оружие в образовательное учреждение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Ростовской области возбудили дело после взрыва гранаты в школе.