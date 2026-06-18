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Общество

Стало известно, сколько человек ожидают рейсы в московских аэропортах

Mash: более 12 тысяч человек ожидают рейсы в аэропортах Москвы
teal sun/Shutterstock/FOTODOM

12,4 тысяч человек ожидают рейсы в аэропортах столицы, не выпускавших и не принимавших самолеты из-за атаки БПЛА. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщают авторы Telegram-канала, 60 рейсов были задержаны более чем на два часа. 80 самолетов, заходивших на посадку, были перенаправлены в другие воздушные гавани. 70 рейсов отменили.

«Аэропорты уже начинают снимать ограничения на выпуск и прием воздушных судов. Права пассажиров контролирует Московская транспортная прокуратура», — говорится в сообщении.

18 июня в Минтрансе рассказали, как помогают пассажирам при ограничениях в столичных аэропортах. По данным министерства, пассажирам, столкнувшимся с ограничениями на прием и отправку самолетов, раздают коврики и матрасы, также для них открыты бесплатные комнаты матери и ребенка.

Отмечается, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). В них прописано, в числе прочего, предоставление питания и напитков, организация размещения пассажиров в гостиницах.

18 июня во всех аэропортах Москвы были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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