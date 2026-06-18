В Минтрансе рассказали, как помогают пассажирам при ограничениях в столичных аэропортах

Пассажирам в столичных аэропортах при ограничениях оказывают поддержку, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.

По данным министерства, пассажирам, столкнувшимся с ограничениями на прием и отправку самолетов, раздают коврики и матрасы, также для них открыты бесплатные комнаты матери и ребенка.

«Что сделано для пассажиров: раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзалах граждан; работают питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой; работают бесплатные комнаты матери и ребенка», — пояснили в Минтрансе.

Отмечается, что при задержке рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). В них прописано, в числе прочего, предоставление питания и напитков, организация размещения пассажиров в гостиницах.

18 июня во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

В Минтрансе РФ сообщали, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле ведомства и Росавиации. Для поддержки пассажиров был задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В настоящее время в авиагаванях работают инспекторы Ространснадзора. В Минтрансе заверили, что обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании меняют свое расписание.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.