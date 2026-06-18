В аэропортах Москвы введены временные ограничения на полеты

Во всех аэропортах Москвы введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово,Жуковский и Шереметьево введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Тем временем в Минтрансе РФ сообщили, что работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле ведомства и Росавиации. Для поддержки пассажиров был задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме.

В настоящее время в авиагаванях работают инспекторы Ространснадзора. В Минтрансе заверили, что обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании меняют свое расписание.

В аэропортах пассажирам раздаются коврики и матрасы, функционируют питьевые фонтанчики, пурифайеры и кулеры с водой, работают бесплатные комнаты матери и ребенка, говорится в сообщении Минтранса.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 18 июня столицу пытались атаковать 180 украинских беспилотников.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.