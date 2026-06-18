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Общество

Задержан подозреваемый в убийстве российского художника в Польше

В Польше задержан подозреваемый в убийстве художника Семена Скрепецкого
Policja Lubelska

Недалеко от Варшавы полицейские задержали подозреваемого в убийстве российского художника Семена Скрепецкого (настоящее имя Роберт Кузовков). Об этом сообщили в пресс-службе полиции Люблинского воеводства.

Уточняется, что при обыске у 36-летнего мужчины был обнаружен паспорт Грузии. Полицейские устанавливают личность задержанного и все обстоятельства преступления.

Утром 15 июня в польском городе Бяла-Подляска недалеко от белорусской границы был убит 44-летний художник Семен Скрепецкий, известный своими карикатурами на российские и украинские власти. Полиция задержала двух подозреваемых. Предположительно, они граждане Белоруссии. Однако позднее их отпустили.

По информации полиции, на улице к Скрепецкому подошел неизвестный мужчина и трижды выстрелил из короткоствольного оружия. После того как художник упал на асфальт, убийца сделал еще два выстрела с близкого расстояния. Скрепецкий умер до прибытия скорой помощи. Как сообщает польское радио Zet, у следователей появилась главная версия убийства. Согласно ей, якобы была совершена «казнь» за критику российских властей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши предлагали охрану убитому россиянину Скрепецкому.

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