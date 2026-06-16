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Общество

В Польше заявили, что спецслужбы страны предлагали охрану погибшему художнику Скрепецкому

Шлапка: спецслужбы Польши предлагали охрану убитому россиянину Скрепецкому
Семен Скрепецкий/YouTube

Польские спецслужбы предлагали охрану гражданину России художнику Семену Скрепецкому (настоящее имя — Роберт Кузовков), который был убит 15 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Адам Шлапка, пишет РИА Новости.

«Спецслужбы ранее предлагали ему быть охраняемым лицом. Но он попросту чувствовал себя в безопасности и не хотел охраны», — сказал Шлапка.

Накануне художник и оппозиционный блогер Семен Скрепецкий, покинувший Россию в 2021 году, стал жертвой вооруженного нападения на парковке жилого комплекса в городе Бяла-Подляска недалеко от белорусской границы. Он был известен своими карикатурами на российские и украинские власти. В 2025 году его внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Одним из самых громких перформансов Скрепецкого стало видео, на котором он публично сжег российский паспорт.

Полиция задержала двух подозреваемых. Предположительно, они граждане Белоруссии. Ключевой версией убийства стала «казнь» за критику президента России Владимира Путина, сообщает польское радио Zet. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности о стрелявших в Скрепецкого в Польше.

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