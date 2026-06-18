Мужчину с огнестрельным ранением в грудь нашли в охотничьей избе в Якутии

В Якутии обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в грудь

В Якутии обнаружили 47-летнего мужчину без признаков жизни с огнестрельным ранением. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в Олекминском районе в местности «Аян» — там в охотничьей избе обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в грудь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, личность подозреваемого в причастности к произошедшему уже установлена.

В данный момент идут следственные действия. Выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

До этого 13-летний подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге. С ушибленной раной теменной области подросток сам обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Энгельсе мужчина открыл с балкона стрельбу по девочкам-подросткам.