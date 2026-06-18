В двух московских аэропортах сняли ограничения

В Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Домодедово и Внуково сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

В Росавиации пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого Домодедово и Внуково принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Аэропорт Жуковский продолжает осуществлять полеты по согласованию с органами связи.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», около 250 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы на фоне атак украинских беспилотников. По информации портала, во Внуково задерживаются около 63 рейсов на прилет, в Домодедово — 48, в Шереметьево — около 65 рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 18 июня российскую столицу пытались атаковать 194 украинских беспилотника.

Ранее в Минтрансе рассказали, как помогают пассажирам при ограничениях в столичных аэропортах.