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Общество

В Югре на Оби перевернулась лодка с людьми

В ХМАО на Оби перевернулась лодка с восемью пассажирами
Центральное МСУТ СК России

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) на реке Обь перевернулось маломерное судно. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в своем канале в мессенджере «Макс».

Лодка с восемью пассажирами перевернулась утром 5 июня. Точное число пострадавших пока не установлено, уточнили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

В Центральном МСУТ СКР отметили, что сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.

До этого в Иркутской области на реке Ангаре перевернулась резиновая лодка с подвесным мотором, в которой находились судоводитель и трое пассажиров. Судно столкнулось с препятствием, все оказались в воде. Пассажиры были без спасательных жилетов. Троих пострадавших вытащили очевидцы, один из них не пришел в себя.

Ранее в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке.

 
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