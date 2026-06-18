Раскрыта многоэтапная сложная схема мошенничества с работой за рубежом

Мошенники внедрили новую схему обмана россиян с предложением о зарубежной работе, которая выглядит как постепенное, медленное втягивание человека в ловушку. Эта сложная схема делится на несколько этапов, на каждом из которых с жертвой связывается новый человек, выдавая себя за очередного специалиста, рассказал RT главред аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Сперва возникает вакансия с хорошей зарплатой, жильем, быстрым оформлением и минимальными требованиями. Потом подключается рекрутер, визовый специалист, юрист, и у человека возникает ощущение, что процесс уже идет и всё выглядит официально», — пояснил эксперт.

Необходимость «оформления документов» усыпляет бдительность человека, который должен то отправить деньги на вид, то на консульские сборы, то на оформление разрешения. Такие расходы при переезде за рубеж действительно есть, но в данном случае важно понимать, кому именно платит человек – если средства не проходят через консульство, визовый центр, госпортал, а направляются на личный счет человека или его криптокошелек – это обман, подчеркнул Зыков.

Он призвал перепроверить информацию, если предлагающий работу человек просит заранее оплатить бронь места, внести депозит за жилье или подтвердить платежеспособность. Кроме того, нужно проявлять осторожность с личными данными – нельзя по запросу тут же отправлять паспорт, в том числе загранник, адрес, телефон, реквизиты счета и так далее – все это аферисты могут в дальнейшем использовать в других схемах, заключил киберэксперт.

Совфед ранее одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников.