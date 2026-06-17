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Общество

Совфед одобрил закон о втором пакете мер против кибермошенников

Совфед одобрил закон об усилении защиты от телефонных и интернет-мошенников
Максим Блинов/РИА Новости

Совет Федерации одобрил закон, вводящий новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый документ включает порядка 30 инициатив, а предыдущий аналогичный пакет мер был принят в 2025 году.

Закон подразумевает ограничение количества банковских карт, которое можно оформить на одно физическое лицо, до 20.

Банки при этом будут обязаны усилить защиту собственных сайтов и мобильных приложений, а также предлагать клиентам установку дополнительных средств защиты на их устройствах. Кроме того, закон вводит правило шестичасовой задержки для переводов, вызывающих подозрение. Операторов связи обяжут передавать в государственную систему информацию о подозрительных абонентских номерах и блокировать их. Если из-за бездействия оператора клиент лишится средств, компания будет обязана возместить убытки — но при условии, что оператор нарушил предписанный порядок действий.

Новость дополняется.

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