Россиянам рассказали, какие платежи могут насторожить банк

Факт совершения покупки или оплаты услуги в ночное время сам по себе не является основанием для подозрений со стороны банка, однако в определенных случаях все-таки может насторожить. В первую очередь ориентируется финансовая организация на суммы и типичность поведения клиента, рассказала RT эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова.

По ее словам, если суммы перевода типичны для клиента, в назначении платежа есть конкретный получатель, а сама операция не выглядит необычной с точки зрения маршрута движения средств, то никаких проблем не возникнет. Оценивая поведение клиента, банки, как правило, учитывают все факторы в совокупности.

«Если человек регулярно оплачивает покупки в позднее время, например заказывает еду, оплачивает что-то на маркетплейсах, — это, как правило, не вызывает вопросов у банков», — пояснила Веселова.

А вот если сумма операции выбивается из общей истории платежей или выглядит как попытка раздробить платеж на несколько переводов, это может вызвать подозрения, предупредила эксперт.

«В любом случае полезно сохранять документы по крупным платежам вне зависимости от времени суток», — заключила она.

Напомним, банки используют фразовые фильтры для оценки рисков: транзакции по счету частного лица, не зарегистрированного как предприниматель или самозанятый, могут быть проверены на наличие признаков коммерческой деятельности. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук Александр Барканов, под блокировку может попасть любая транзакция, снабженная комментариями: оплата за материалы или услуги, аванс, возврат долга.

А фразы «аренда», «за квартиру» и т. п. могут послужить основанием для привлечения внимания налоговых органов с целью проверки уплаты налога за сдачу в аренду жилья или иного имущества, но для начала операции по счету в этом случае могут быть приостановлены банком.

Ранее сообщалось, что переводы репетиторам могут попасть под проверку банка.