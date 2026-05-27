Переводы репетиторам могут попасть под проверку банка

Банковские службы мониторинга могут обратить внимание на денежные переводы репетиторам, а также внукам от пожилых бабушек и дедушек. Об этом рассказал адвокат Диана Мангутова, передает издание News.ru.

По ее словам, внимание могут привлечь самозанятые и репетиторы с десятками входящих переводов, продавцы квартир и машин, пенсионеры, переводящие внукам «на учебу», и те, кому поступают большие суммы, и они их сразу же переводят.

Банки также обращают внимание на смену номера телефона за двое суток до перевода. По словам адвоката, подозрение вызывает наличие вредоносного ПО на устройстве клиента.

Россияне, отказывающиеся от обновления данных через «Госуслуги», могут столкнуться с блокировкой своих банковских счетов. Как пояснил юрист, это связано с тем, что банки обязаны актуализировать данные клиентов для выполнения требований закона о противодействии отмыванию доходов и для подтверждения того, что счет использует реальный владелец.

В марте юрист платформы «Консоль» Александр Поштак заявил, что блокировки банковских переводов угрожают добросовестным клиентам, особенно самозанятым.

Ранее Минфин разъяснил новые правила денежных переводов.