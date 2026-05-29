Названы фразы при переводе на карту, которые вызывают подозрение у банков

Банки используют фразовые фильтры для оценки рисков: транзакции по счету частного лица, не зарегистрированного как предприниматель или самозанятый, могут быть проверены на наличие признаков коммерческой деятельности. Об этом «Газете.Ru» рассказал Александр Барканов, адвокат Московской городской коллегии адвокатов, кандидат юридических наук.

«Сам по себе заем и возврат долга, соответственно обозначенные плательщиком в пояснениях к переводу, – не крамола, но если такие переводы неоднократны и носят регулярный характер, суммы превышают установленный договором лимит в десять тысяч рублей, для которого письменного договора займа не требуется, это может вызвать небезосновательное подозрение банка, блокировку либо приостановку операции», — объяснил он.

Применяемые ИИ-алгоритмы носят шаблонный характер, что исключает комплексную проверку экономической природы и юридических оснований каждого отдельного банковского перевода. Под блокировку может попасть любая транзакция, снабженная комментариями: оплата за материалы или услуги, аванс, возврат долга.

«Фразы «аренда», «за квартиру» и т. п. могут послужить основанием для привлечения внимания налоговых органов с целью установления факта неуплаты лицом налога за сдачу в аренду жилья или иного имущества, но для начала операции по счету в этом случае могут быть приостановлены банком», — объяснил он.

При формулировке «подарок» также можно столкнуться с настороженностью кредитной организации к операции как мошеннической. Риски блокировки возникнут, если сумма таких «подарков» нехарактерно велика, если безвозмездные переводы поступают от множества источников, а также если переводы при этом носят транзитный характер.

«Полный отказ от использования при переводе каких бы то ни было комментариев – это тоже своего рода иллюзия, что блокировки не последует. Это в полной степени не избавляет от проверки оснований поступающих денег, особенно если суммы подозрительно крупные, не задерживаясь на счете, распыляются другим получателям и т.д., однако если подписи к переводам различные, суммы разные, само по себе это не должно вызывать подозрений», — подчеркнул адвокат.

Зона особого риска – фразы с явным указанием на преступный характер транзакции («взятка», «дроп» и т.д.). Либо признаки нелегальной деятельности и повышенных финансовых рисков («финансовая пирамида», «крипта»).

«Следует соблюдать финансовую гигиену, заблаговременно запастись документальным подтверждением совершаемых денежных операций», — резюмировал он.

Ранее россиян предостерегли от возвращения ошибочных переводов на карту от незнакомца.