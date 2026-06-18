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Общество

Врач отреагировал на слухи о симуляции рака Лерчек

Врач Черемушкин: Лерчек вряд ли стала бы симулировать рак
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, вряд ли бы решилась фальсифицировать такую тяжелую болезнь, поскольку профессиональный специалист быстро распознал бы это. Об этом aif.ru заявил врач-онколог Евгений Черемушкин, комментируя новость о том, что суд просят назначить повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу для нее из-за подозрений на симуляцию рака.

По его словам, существуют нюансы этого заболевания, которые могли бы это объяснить.

«У Чекалиной агрессивно растущий рак. Клетки очень неустойчивые, быстро делятся, хорошо поддаются терапии. Начав лечение, вы получаете хороший, быстрый эффект. Молодой организм позволил все это компенсировать. Плюс она лечится в клинике, которая имеет весь арсенал», — сказал Черемушкин.

При этом с каждым новым курсом эффективность лечения может снижаться, предупредил врач. В этом случае пациенту может потребоваться смена курса терапии. Онколог добавил, что блогер может специально стараться показать, что с ней все хорошо, несмотря на недуг, или же просто не понимать серьезности состояния.

Накануне сообщалось, что прокуратура зарегистрировала и направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогерше Лерчек повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Также ведомство просит проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани.

В них говорится, что женщина в день прохождения очередного сеанса химиотерапии проинформировала своих подписчиков в соцсетях о том, что в тот же день занимается в спортзале фитнес-клуба. До этого Лерчек заявила, что ей сделали операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Лерчек могут возобновить после проведения судебной экспертизы.

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