Лерчек могут назначить повторную судебную экспертизу

Прокуратура зарегистрировала и направила в Гагаринский суд Москвы заявление о назначении блогерше Валерии Чекалиной (настоящее имя — Валерия Чекалина) повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Также ведомство просит проверить отца ее младшего ребенка Луиса Сквирччиариани, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В них говорится, что женщина в день прохождения очередного сеанса химиотерапии проинформировала своих подписчиков в соцсетях о том, что в тот же день занимается в спортзале фитнес-клуба. До этого Лерчек заявила, что ей сделали операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков.

«Ходатайствую об истребовании медицинской карты подсудимой Чекалиной Валерии Валерьевны и назначении в отношении нее [повторной] комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы», — сказано в соответствующих документах.

Также в них есть просьба о применении «мер прокурорского реагирования в отношении сожителя подсудимой». Как считает один из заявителей, «общественность возмущена» поведением блогерши в соцсетях, а «такие упражнения» после операции «не только противопоказаны, но и невозможны физически».

«Несмотря на тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность, [она] освещает ее в различных интернет-сообществах, подробно показывает все стороны своей жизни, публикует видеоролики и фотографии, текстовые материалы при помощи аккаунта своего сожителя Луиса Сквирччиариани (отца четвертого ее ребенка)», — отмечается в заявлении.

В связи с этим в отношении мужчины тоже просят провести проверку.

12 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Лерчек посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжелую болезнь. Она побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», а также на мероприятии от компании «Феномен культуры».

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

В феврале Чекалина родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностировали рак желудка 4-й стадии. К заявлению адвокаты блогерши приложили выписной эпикриз из НМИЦ онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

Ранее Лерчек обратилась к суду по поводу ее бывшего мужа.