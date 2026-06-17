Уголовное дело в отношении Лерчек могут возобновить после проведения судебной экспертизы

Адвокат Станислав Вершинин рассказал «Газете.Ru», что после проведения повторной судебной экспертизы уголовное дело в отношении блогерши Лерчек могут возобновить. По его словам, именно к этому стремится прокуратура своим ходатайством.

Адвокат подчеркнул, что производство по делу было приостановлено, а не прекращено, что означает «заморозку» до наступления определенных обстоятельств.

«Основанием для приостановки послужило ее тяжелое онкологическое заболевание (рак желудка 4-й стадии), которое, по мнению суда, исключало ее участие в процессе. Чтобы «разморозить» дело и возобновить судебное разбирательство, необходимо одно из двух условий: официальное медицинское заключение об улучшении состояния здоровья Чекалиной, позволяющем ей участвовать в заседаниях, и появление новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые ставят под сомнение обоснованность приостановки дела. Ходатайство прокуратуры как раз и направлено на реализацию второго пункта. Если по результатам повторной экспертизы будет сделан вывод, что тяжесть заболевания была преувеличена или не соответствует тому, что публично демонстрирует блогер, это станет прямым основанием для суда возобновить производство по делу. Важно понимать: сам факт подачи ходатайства не возобновляет дело автоматически, но создает для этого юридическую предпосылку», — поделился Вершинин.

Также адвокат рассказал, почему у прокуратуры появился интерес к отцу ребенка Лерчек Луису Сквиччиарини. Он считает, что проверка в отношении жениха блогерши могла потребоваться из-за его деятельности в соцсетях и демонстрации физической активности возлюбленной.

«Фактически прокуратура использует деятельность Сквиччиариани (как лица, через которого ведется публичная активность) как косвенное доказательство, чтобы поставить под сомнение истинное состояние здоровья подсудимой. Они хотят проверить, насколько «публичный образ» больного человека, который не может участвовать в суде, соответствует ее реальному физическому состоянию. С юридической точки зрения требование прокуратуры абсолютно логично. Они действуют в рамках своих полномочий и пытаются преодолеть главное препятствие в деле — приостановку, вызванную болезнью обвиняемой», — заключил адвокат.

По данным СМИ, прокуратура требует назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу. Поводом стала активная жизнь блогерши, которую ее возлюбленный демонстрирует в соцсетях, несмотря на тяжелый диагноз. Знаменитость утверждает, что у нее рак желудка 4-й стадии.

Ранее Андрей Малахов в беседе с Даной Борисовой усомнился в раке Лерчек.