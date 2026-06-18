Россиянам назвали причины приостановки выплаты пенсий

В некоторых случаях россиянам могут приостановить выплату пенсий – соответствующие обстоятельства четко прописаны в ФЗ «О страховых пенсиях». В частности, начисление может прекратиться на шесть месяцев, если гражданин не получает выплаты в течение полугода, рассказал в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Среди прочих причин прекращения выплаты пенсий он назвал неявку инвалида в назначенный срок для проведения переосвидетельствования, которое проводится на основании медико-социальной экспертизы. В этом случае начисление приостанавливается на три месяца с первого числа месяца после истечения указанного срока, пояснил эксперт.

Еще одной причиной может стать отсутствие подтверждения об обучении гражданина, если он получает выплаты по потере кормильца – это распространяется на несовершеннолетних или студентов-очников по достижении 18 лет, напомнил Балынин.

«В случае устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, она будет возобновлена», – пояснил он.

Чтобы начисление выплат возобновилось, нужно обратиться в отвечающий за пенсионное обеспечение орган с документами и соответствующим заявлением, заключил эксперт.

Напомним, до этого Балынин предупредил, что в июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей. У входящих в эту категорию пенсионеров ожидается повышение фиксированной части страховой пенсии в два раза, а также начисление надбавки за уход.

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