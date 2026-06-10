Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Россиянам напомнили об увеличении июльских пенсий

Доцент Балынин напомнил, что у некоторых россиян с июля повысятся пенсии
Александр Кряжев/РИА Новости

В июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Входящих в эту категорию пенсионеров ожидается повышение фиксированной части страховой пенсии в два раза, а также начисление надбавки за уход. Кроме того, учитываются регулярные повышения выплат. Так, например, если на декабрь 2025 года пенсионер получал 29 198,87 рубля, то после январской индексации на 7,6% выплаты увеличились до 31 417,98 рубля, пояснил эксперт.

Февральская пенсия у такого гражданина была аналогичной, а вот в июле в случае достижения 80-летия в предыдущем месяце выплаты значительно повысятся, отметил Балынин. Он напомнил, что в этом году фиксированная часть пенсии составляет 9584,69 рубля, а сумма надбавки за уход – 1413,86 рубля.

«Поэтому в июле в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличения у данного пенсионера возрастёт до 42 416,53 рубля», — пояснил эксперт на примере, отметив, что все повышения проводятся автоматически без заявлений.

Напомним, до этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил, что часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше установленного срока из-за празднования Дня России. Так, получателям пенсий, чьи выплаты по графику должны поступить 12, 13 или 14 июня, деньги перечислят заранее — 11 июня. Аналогичный порядок будет действовать и в другие июньские выходные – выплаты, запланированные на 20 и 21 июня, перечислят 19 июня, а пенсии с датой получения 27 и 28 июня поступят 26 июня.

В Госдуме ранее напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!