Россиянам напомнили об увеличении июльских пенсий

В июле у некоторых категорий граждан повысятся пенсионные выплаты. Это затронет тех, кто в июне отметит 80-летний юбилей, напомнил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

Входящих в эту категорию пенсионеров ожидается повышение фиксированной части страховой пенсии в два раза, а также начисление надбавки за уход. Кроме того, учитываются регулярные повышения выплат. Так, например, если на декабрь 2025 года пенсионер получал 29 198,87 рубля, то после январской индексации на 7,6% выплаты увеличились до 31 417,98 рубля, пояснил эксперт.

Февральская пенсия у такого гражданина была аналогичной, а вот в июле в случае достижения 80-летия в предыдущем месяце выплаты значительно повысятся, отметил Балынин. Он напомнил, что в этом году фиксированная часть пенсии составляет 9584,69 рубля, а сумма надбавки за уход – 1413,86 рубля.

«Поэтому в июле в связи с достижением 80-летнего возраста размер страховой пенсии с учётом указанных оснований для увеличения у данного пенсионера возрастёт до 42 416,53 рубля», — пояснил эксперт на примере, отметив, что все повышения проводятся автоматически без заявлений.

Напомним, до этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин предупредил, что часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше установленного срока из-за празднования Дня России. Так, получателям пенсий, чьи выплаты по графику должны поступить 12, 13 или 14 июня, деньги перечислят заранее — 11 июня. Аналогичный порядок будет действовать и в другие июньские выходные – выплаты, запланированные на 20 и 21 июня, перечислят 19 июня, а пенсии с датой получения 27 и 28 июня поступят 26 июня.

В Госдуме ранее напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии.